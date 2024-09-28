Правительство Ирана объявило пятидневный траур в память о генеральном секретаре ливанского шиитского движения “Хезболла” Хасане Насралле, который погиб в результате израильского удара.

“Правительство Исламской Республики Иран осуждает преступное и жестокое нападение сионистского режима, в результате которого мученической смертью погиб Хасан Насралла”, – приводит текст заявления правительственная пресс-служба.

“С воскресенья <…> по всей стране объявляется общенациональный пятидневный траур”, – указывается в нем.