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Google запретил россиянам создавать новые аккаунты

Google запретил россиянам создавать новые аккаунты

Американская корпорация Google ограничила россиянам возможность создания новых аккаунтов.

Как сообщает со ссылкой на Министерство цифровизации «Российская газета», запрет не коснулся СМС-подтверждений при двухфакторной аутентификации.

«СМС-подтверждение как второй фактор авторизации для ранее созданных аккаунтов Google пока работает, но нет уверенности, что эта возможность сохранится», — заявили в Минцифры.

В ведомстве россиянам порекомендовали скопировать из систем Google все важные данные, а также подключить другой фактор аутентификации вместо СМС, например, push-уведомления. Кроме того, жители страны могут рассмотреть переход на отечественные сервисы.

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