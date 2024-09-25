Пекин против расширения зоны боев в Украине

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Конфликт в Украине становится все более разрушительным, в связи с чем Китай призывает не расширять зону боевых действий и не атаковать АЭС. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном Украине.

«Каждый день кризис затягивается, приносит все больше страданий людям, все больше разрушений в регионе и все больше нестабильности в мире. Ситуация неустойчива и должна быть переломлена, все стороны должны <…> быть искренне привержены продвижению мирных переговоров», – подчеркнул он.

По этим причинам Китай в ходе заседания выдвинул предложения «не расширять зону боевых действий», «не провоцировать ни одну из сторон», «не применять оружие массового поражения», не нападать на атомные электростанции, гражданские объекты и гражданское население.