В Германии выпустили марку с ликом Физули (фото)

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По случаю 530-летия со дня рождения гениального азербайджанского поэта и мыслителя Мухаммеда Физули в Германии выпущена специальная почтовая марка.

Почтовая марка изготовлена по инициативе посольства Азербайджана в Германии, уточняет «Азертадж».

На почтовой марке, изготовленной по специальному дизайну, изображен портрет выдающегося поэта.

В информативной части почтовой марки говорится о том, что богатое творчество Мухаммеда Физули оказало большое влияние на литературную среду как в Азербайджане, так и в широкой географии за пределами нашей страны. Отмечается, что его художественно-философское наследие возвысило азербайджанскую поэзию на новые вершины, внесло вклад в развитие нашего родного языка. Также подчеркивается, что гармоничный и выразительный характер стихотворений Мухаммеда Физули сделал их идеальным материалом для музыкальных произведений, а также оказал влияние на творчество многих художников и поэтов Европы. На марке представлен также бейт авторства Физули.

Почтовая марка была представлена участникам мероприятия «Поэт во мне» (Der Poet in Mir), проведенного посольством Азербайджана в Германии. Мероприятие состоялось в Азербайджанском культурном центре в Берлине по случаю 530-летия со дня рождения Физули.