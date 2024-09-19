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Азизов разъяснил причину стремления Азербайджана войти в БРИКС

Азизов разъяснил причину стремления Азербайджана войти в БРИКС

Азербайджан подал официальную заявку на участие в БРИКС. Для нас это очень значимо, потому что на планете идут сложные процессы, а объединение и сотрудничество становится приоритетным вопросом.

Об этом заявил глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов в ходе пленарной сессии «Карта будущего. Решения и стратегии городов-лидеров технологического развития» в рамках организованного в Москве форума «Облачные города. Форум о будущем городов БРИКС». Его слова приводит «Азертадж».

В своем выступлении Азизов поблагодарил администрацию Москвы за организацию мероприятия и приглашение.

Он отметил, что в связи с тем, что в Баку пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – COP29, практически вся промышленность выведена за пределы города.

По его словам, благодаря мудрой политике Президента Ильхама Алиева Баку, как и все остальные регионы Азербайджана, делает расчет на новый высокий и качественный уровень. Это могут заметить и туристы. Турпоток в страну с начала года вырос на 40 процентов, и неслучайно COP29 проходит именно в Баку.

Глава ИВ подчеркнул, что Баку стремительно развивается и имеется много планов для его развития. «Только за последние 5 лет около 400 парков восстановлены с нуля. Также принят новый [генеральный] план, который учитывает прежде всего специфику города и основывается на принципе многих центров. Будущее стремительно наступает», – добавил он.

Перед пленарной сессией глава ИВ города Баку встретился с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

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