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Иранец на лодке проник в Азербайджан и сбросил в море сигареты (видео)

Иранец на лодке проник в Азербайджан и сбросил в море сигареты (видео)

В Азербайджане задержан человек, пытавшийся незаконно пересечь госграницу.

Как сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы, 10 сентября в 01:37 береговая охрана Государственной пограничной службы обнаружила в южной части Каспийского моря неизвестное плавучее средство, двигавшееся из Исламской Республики Иран в северном направлении.

В связи с этим были приняты неотложные меры.

Пограничный корабль открыл предупредительный огонь, когда нарушитель границы выбросил неизвестный предмет с борта плавучего средства в море и пытался покинуть территорию.

В результате взаимодействия подразделений берегового контроля береговой охраны и пограничного судна был задержан гражданин Исламской Республики Иран Бахнам Бенде Мохаммед 1995 г.р., который, нарушив государственную границу на плавсредстве пытался проникнуть на территорию Азербайджанской Республики. В продолжение поисковых мероприятий были обнаружены и изъяты 2098 пачек сигарет марки «Manchester Nano Black», которые он выбросил в море во время операции пограничников.

По факту продолжается расследование.

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