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В Азербайджане до конца года посадят 3 млн деревьев

В Азербайджане до конца года посадят 3 млн деревьев

В Азербайджане в этом году было посажено около двух миллионов деревьев, и до конца года планируется посадить еще три миллиона деревьев.

Об этом заявила руководитель отдела экологического просвещения и коммуникации Министерства экологии и природных ресурсов Сайяра Мамедова на семинаре на тему «Год солидарности во имя зеленого мира в аудиовизуальных медиа», передает Report.

«Этот год объединяет все организации. Ведутся работы по увеличению зеленых насаждений и эффективному использованию водных ресурсов. Особое внимание уделяется стратегиям энергетической трансформации. В стране также ускоренно идет процесс расширения лесных и зеленых насаждений. В 2023 году в Азербайджане было посажено более трех миллионов деревьев», – сказала Мамедова.

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