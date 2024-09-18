Всемирный банк предлагает Азербайджану повысить тарифы на воду

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Министерство финансов Азербайджана может сэкономить 1,5 миллиарда манатов за счет повышения эффективности водоснабжения. Об этом заявила главный специалист службы водоснабжения и санитарии Всемирного банка Смита Мисра.

По ее словам, за последние 10 лет в сферу водоснабжения было вложено 8 млрд манатов, и на следующие 10 лет потребуется до 6 млрд манатов. Однако, благодаря повышению тарифов, уменьшению потерь воды и оптимизации персонала, требуемые субсидии могут сократиться до 4,6 млрд манатов.

Ранее глава сектора Госагентства водных ресурсов Азербайджана Дильгям Шарифов заявил Minval.az, что агентство не обращалось в Тарифный совет для повышения цен на питьевую воду, отметив, что слухи об изменении стоимости воды являются необоснованными.