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Всемирный банк предлагает Азербайджану повысить тарифы на воду

Всемирный банк предлагает Азербайджану повысить тарифы на воду

Министерство финансов Азербайджана может сэкономить 1,5 миллиарда манатов за счет повышения эффективности водоснабжения. Об этом заявила главный специалист службы водоснабжения и санитарии Всемирного банка Смита Мисра.

По ее словам, за последние 10 лет в сферу водоснабжения было вложено 8 млрд манатов, и на следующие 10 лет потребуется до 6 млрд манатов. Однако, благодаря повышению тарифов, уменьшению потерь воды и оптимизации персонала, требуемые субсидии могут сократиться до 4,6 млрд манатов.

Ранее глава сектора Госагентства водных ресурсов Азербайджана Дильгям Шарифов заявил Minval.az, что агентство не обращалось в Тарифный совет для повышения цен на питьевую воду, отметив, что слухи об изменении стоимости воды являются необоснованными.

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