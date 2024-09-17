Госагентство ответило на слухи о повышении тарифов на воду

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Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана не обращалось в Тарифный совет за повышением тарифов на питьевую воду. Об этом Minval.az заявил завсектора Госагентства Дильгям Шарифов.

По его словам, разговоры вокруг изменения стоимости потребляемой воды рождаются из необоснованных слухов.

Отметим, что пользователи азербайджанского сегмента соцсетей на фоне новостей о грядущем дефиците пресной воды, вызванного климатическими изменениями в Азербайджане, бурно обсуждают возможность повышения цен на воду. Однако в ведомстве поспешили развеять эти слухи.

Напомним, что в последний раз тарифы на воду в Азербайджане были увеличены в 2021 году. Начиная с 1 февраля 2021 года, тариф за один кубометр воды с учетом налога на добавленную стоимость (НДС) составляет 0,7 манатов для абонентов Баку, Сумгайыта, Хырдалана и Абшеронского района, и 0,6 манатов для пользователей в остальных административных единицах республики. Стоимость услуг водооотведения (канализации) составляет 0,3 маната за кубометр по всей территории страны.

Таким образом, общие расходы водопользователей оцениваются в 1 манат за начисленный счетчиками-расходомерами кубометр воды. Прежде же тарифы на услуги водоснабжения составляли 0,35 манатов и 0,3 маната соответственно, услуги канализации – 0,15 гяпиков.

Зарина Оруджалиева