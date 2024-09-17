Турецкий генерал принял Намига Исламзаде (фото) |
Зеленский поругался с главой МИД Польши |
Франция снабжает Армению техникой, предназначенной для Украины |
Алиев рассказал, что его поразило при посещении музея борцов за свободу в Алжире |
Бюро Нацсобрания Франции одобрило проект импичмента Макрона |
План США по Армении раскрыт: по примеру Украины |
Суммарные потери России и Украины достигли миллиона человек |
НПО Азербайджана направили письмо главам структур США и ЕС по контролю санкций против России |
Во Франции сегодня рассмотрят резолюцию об импичменте Макрона |
Главное Общество

Госагентство ответило на слухи о повышении тарифов на воду

Госагентство ответило на слухи о повышении тарифов на воду

Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана не обращалось в Тарифный совет за повышением тарифов на питьевую воду. Об этом Minval.az заявил завсектора Госагентства Дильгям Шарифов.

По его словам, разговоры вокруг изменения стоимости потребляемой воды рождаются из необоснованных слухов.

Отметим, что пользователи азербайджанского сегмента соцсетей на фоне новостей о грядущем дефиците пресной воды, вызванного климатическими изменениями в Азербайджане, бурно обсуждают возможность повышения цен на воду. Однако в ведомстве поспешили развеять эти слухи.

Напомним, что в последний раз тарифы на воду в Азербайджане были увеличены в 2021 году. Начиная с 1 февраля 2021 года, тариф за один кубометр воды с учетом налога на добавленную стоимость (НДС) составляет 0,7 манатов для абонентов Баку, Сумгайыта, Хырдалана и Абшеронского района, и 0,6 манатов для пользователей в остальных административных единицах республики. Стоимость услуг водооотведения (канализации) составляет 0,3 маната за кубометр по всей территории страны.

Таким образом, общие расходы водопользователей оцениваются в 1 манат за начисленный счетчиками-расходомерами кубометр воды. Прежде же тарифы на услуги водоснабжения составляли 0,35 манатов и 0,3 маната соответственно, услуги канализации – 0,15 гяпиков.

Зарина Оруджалиева 

Теги:
Из этой рубрики
Названа дата завершения выдачи пенсий населению
Общество

Названа дата завершения выдачи пенсий населению

2024/09/17, 17:25
Ильхам Алиев поменял местами глав ИВ Гаджигабульского и Сальянского районов
Общество

Ильхам Алиев поменял местами глав ИВ Гаджигабульского и Сальянского районов

2024/09/17, 16:26
Госагентство ответило на слухи о повышении тарифов на воду
Общество

Госагентство ответило на слухи о повышении тарифов на воду

2024/09/17, 16:20
Бывший глава администрации Приморского бульвара арестован за хищение и растрату
Общество

Бывший глава администрации Приморского бульвара арестован за хищение и растрату

2024/09/17, 16:16
Бакинский коллапс: транспортные структуры столкнулись с масштабной проблемой (видео)
Общество

Бакинский коллапс: транспортные структуры столкнулись с масштабной проблемой (видео)

2024/09/17, 16:01
Мероприятие «Startup World Cup» пройдет при поддержке Azercell
Общество

Мероприятие «Startup World Cup» пройдет при поддержке Azercell

2024/09/17, 13:46
В Азербайджане выявлены 3 наркоплантации (фото)
Общество

В Азербайджане выявлены 3 наркоплантации (фото)

2024/09/17, 12:13
Начался процесс размещения студентов Карабахского университета в Ханкенди
Общество

Начался процесс размещения студентов Карабахского университета в Ханкенди

2024/09/17, 11:25
На участке проспекта 8 Ноября парализовано движение (видео)
Общество

На участке проспекта 8 Ноября парализовано движение (видео)

2024/09/17, 11:17