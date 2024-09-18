НАТО поручила Эстонии подготовиться к конфликту с Россией

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НАТО поставила перед вооруженными силами Эстонии задачу подготовиться к потенциальному вооруженному конфликту между альянсом и Москвой, сообщил начальник Генерального штаба Сил обороны балтийской республики генерал-майор Вахур Карус.

«Сегодня наши ударные средства большой дальности полностью учитываются в планах НАТО, и НАТО говорит нам, что мы должны позаботиться об определенных целях [на территории России], и именно тогда они смогут прибыть [в Эстонию] и предпринять следующие шаги», – заявил он в интервью эстонскому гостелерадио ERR.

Карус пояснил, что до начала боевых действий в Украине от армии Эстонии лишь ожидалось, что она сможет продержаться около десяти дней, прежде чем на ее территорию будут переброшены основные силы альянса. Новые вводные от НАТО генерал назвал «фундаментальным изменением» для военной доктрины страны. Карус также отметил, что, в отличие от ситуации десятилетней давности, Эстония может однозначно рассчитывать на немедленное участие в конфликте с Россией дислоцированных на ее территории подразделений союзников.

«На сегодняшний день ситуация такова, что все союзные войска, которые у нас здесь есть, включены в наши военные планы. Мы знаем, какое снаряжение они привезут с собой и в чем будут заключаться их задачи [в случае конфликта]», – заключил он.