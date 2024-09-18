Посол России выразил восхищение тем, как Азербайджан восстанавливает Карабах

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Российские компании проявляют интерес к сотрудничеству с Азербайджаном в процессе восстановления Карабахского региона.

Об этом заявил посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов в рамках поездки в Кяльбаджарский район, передает Report.

Посол отметил, что российская группа компаний «Абрау-Дюрсо» проявляет интерес к Карабаху: «Известно, что президент компании Павел Титов несколько раз приезжал на эти территории и осматривал виноградники, которые можно использовать для расширения производства хорошо известного в нашей стране бренда «Агдам». Кроме того, многие российские компании, занимающиеся производством строительных материалов, также заинтересованы в работе на освобожденных территориях».

Дипломат выразил восхищение масштабами строительных и восстановительных работ в Карабахе, подчеркнув, что с момента начала его дипломатической миссии в Азербайджане это уже его четвертая поездка в регион.

«Я приступил к своей дипломатической миссии в июле прошлого года. Мне посчастливилось побывать в Физули, Лачыне, Шуше и сейчас мы находимся в этом прекрасном месте [Сарсангское водохранилище]. Изменения впечатляют. Видны все усилия, которые предпринимает Азербайджан под руководством президента Ильхама Алиева для восстановления Карабахского региона. Желаю успехов гражданам Азербайджана, особенно тем, кто возвращается на свою историческую Родину», – подчеркнул посол.

Отметим, что делегация аккредитованных в Азербайджане дипломатов, включая военных атташе и руководителей международных организаций, сегодня отправилась с визитом в Кяльбаджарский район.

В ходе визита иностранные гости посетили Суговушанское и Сарсангское водохранилища. Они также посетят гидроэлектростанцию «Юхары Венг», жилые здания в городе Кяльбаджар, среднюю школу и завод минеральных вод «Истису» и другие территории.