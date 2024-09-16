Молдова может войти в ЕС без Приднестровья

46 Просмотров

Президент Молдовы Майя Санду выразила надежду, что Кишиневу удастся решить конфликт с Приднестровьем до вступления в Евросоюз, но допустила, что ее страна присоединится к блоку без территории непризнанной республики.

«Если у нас не получится быстро в последующие несколько лет, то это не означает, что мы будем откладывать европейскую интеграцию на 10 или 20 лет. Это для нас не решение. Мы хотим все [интегрироваться] вместе. Если не все вместе, то это будет в два шага», — сказала она в интервью каналу Moldova1.