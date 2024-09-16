США жаждут организовать переговоры глав МИД Азербайджана и Армении |
Турция завершила испытания «Стального купола» |
США пока не готовы разрешить Киеву бить вглубь России |
Зеленский: План победы готов более чем на 90% |
Иран рассматривает реализацию совместных проектов с Азербайджаном |
ЦИК направил в Конституционный суд документы об итогах выборов |
Алиев указал Блинкену на важность прекращения территориальных претензий Еревана |
Пашинян: Мир между Арменией и Азербайджаном будет выгоден Грузии, Турции и Ирану |
Пезешкиан назвал Турцию братской страной и воздержался от критики проекта Баку |
Главное Мир

Молдова может войти в ЕС без Приднестровья

Молдова может войти в ЕС без Приднестровья

Президент Молдовы Майя Санду выразила надежду, что Кишиневу удастся решить конфликт с Приднестровьем до вступления в Евросоюз, но допустила, что ее страна присоединится к блоку без территории непризнанной республики.

«Если у нас не получится быстро в последующие несколько лет, то это не означает, что мы будем откладывать европейскую интеграцию на 10 или 20 лет. Это для нас не решение. Мы хотим все [интегрироваться] вместе. Если не все вместе, то это будет в два шага», — сказала она в интервью каналу Moldova1.

Теги:
Из этой рубрики
Количество погибших в Газе достигло 41226
Мир

Количество погибших в Газе достигло 41226

2024/09/17, 00:15
Молдова может войти в ЕС без Приднестровья
Мир

Молдова может войти в ЕС без Приднестровья

2024/09/16, 23:57
Принц Гарри получил «подарок» с того света
Мир

Принц Гарри получил «подарок» с того света

2024/09/16, 23:47
В Лондоне и Вашингтоне опасаются передачи Ирану российских ядерных технологий
Мир

В Лондоне и Вашингтоне опасаются передачи Ирану российских ядерных технологий

2024/09/16, 23:28
В Армении советуют не завышать ожидания по вопросу присоединения к ЕС
Мир

В Армении советуют не завышать ожидания по вопросу присоединения к ЕС

2024/09/16, 23:17
Сильный пожар на трубопроводе в Техасе (фото, видео)
Мир

Сильный пожар на трубопроводе в Техасе (фото, видео)

2024/09/16, 22:46
Британец с подругой проехали голышом на велосипеде более 400 км (фото)
Мир

Британец с подругой проехали голышом на велосипеде более 400 км (фото)

2024/09/16, 22:19
Зеленский: План победы готов более чем на 90%
Мир

Зеленский: План победы готов более чем на 90%

2024/09/16, 22:05
Вашингтон обложил санкциями граждан Грузии
Мир

Вашингтон обложил санкциями граждан Грузии

2024/09/16, 21:38