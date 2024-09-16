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Главное Общество

Туркомпании обвинили в мошенничестве с трудоустройством

Туркомпании обвинили в мошенничестве с трудоустройством

Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре возбудило уголовное дело в отношении туркомпаний по факту присвоения значительных сумм денег  граждан путем мошенничества. Последним за определенную плату обещали трудоустройство за рубежом.

По поступившим многочисленным обращениям граждан о незаконных действиях ответственных лиц туркомпаний ООО Tempo TRIPS и ООО 365 Tourism проведено расследование. В ходе проверки возникли подозрения в незаконном присвоении крупных денежных сумм сотрудниками указанных компаний. Установлено, что предварительно они вошли в сговор, в результате чего злоупотребили должностными полномочиями и обманули граждан.

Уголовное дело возбуждено по статьям 178.3.2 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Граждан, пострадавших в результате махинаций этих компаний, просят обратиться на «горячую линию» Генеральной прокуратуры по номеру 961 и Главного управления по борьбе с коррупцией по номеру 161.

Отметим, что в августе текущего года полиция раскрыла аналогичный случай. Сотрудники Управления полиции Насиминского района Баку провели спецоперацию, в результате чего были задержаны Аршад Гулиев и Севиндж Асланова, подозреваемые в мошенничестве в особо крупных размерах.

По данным МВД Азербайджана, злоумышленники учредили ООО Go Abroad и начали размещать объявления в соцсетях о высокооплачиваемой работе за границей. Гулиев и Асланова обещали найти работу и оформить рабочие визы в такие страны, как Германия, Нидерланды и Великобритания. Получив аванс от 1 000 до 2 000 манатов от каждого клиента, мошенники скрывались. По данным следствия, от действий лжефирмы пострадали около 100 человек.

По факту было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Гулиев был арестован судом на время следствия, в отношении Севиндж Аслановой избрана альтернативная мера пресечения.

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