Оскар Пиастри: Это была одна из лучших гонок в моей карьере

88 Просмотров

Британский пилот McLaren Оскар Пиастри прокомментировал свою победу на бакинском этапе «Формулы-1».

«Я пытался выйти вперёд уже в начале гонки, но как только упустил возможность использовать DRS, мне просто не хватало темпа, чтобы атаковать Шарля Леклера.

После пит-стопа интервал между нами вновь заметно сократился, и я чувствовал, что моя машина немного лучше держит трассу, поэтому надо было попытаться провести обгон. Я понимал, что если не сделать это в начале отрезка, то я никогда не смогу опередить Ferrari.

Я задумал довольно смелый манёвр, и мне это удалось, после чего на нескольких следующих 35 кругах надо было сделать всё, чтобы удержаться впереди. Как только Леклер отстал и уже не мог использовать DRS, мне стало чуть спокойнее, хотя на этой трассе вообще невозможно было расслабиться. Потрудиться пришлось, но точно могу сказать, что это была одна из лучших гонок в моей карьере.

Если вспомнить, с чего мы начинали, когда в прошлом году я начал выступать за McLaren, то тогда мы были едва ли не последними, а сейчас лидируем в Кубке конструкторов. Это в полной мере заслуга всей команды, ведь за полтора года она смогла изменить ход событий.

Прежде всего ей удалось повысить скорость машины, но и мне она помогла стать лучше. 12 месяцев назад я однозначно не был способен на такие результаты. Общими усилиями мы добились успеха, и теперь я восторге от открывающихся перспектив», – приводит F1news его слова.