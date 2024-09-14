Пилот «Феррари»: гимн Азербайджана придает сил

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Гимн Азербайджана придает сил. Об этом сказал на пресс-конференции пилот «Феррари» Карлос Сайнс, занявший третье место в квалификационном раунде Гран-при Азербайджана Формулы 1 в Баку, сообщает АЗЕРТАДЖ.

Испанский гонщик отметил, что бакинский трек является одним из лучших: «Здесь много поворотов. На некоторых поворотах приходится сбавлять скорость. Это становится причиной для стресса гонщика. Но я был расслаблен, смог подавить волнение. Такие сложные трассы помогают мне развиваться».

Он подчеркнул, что попасть в первую «тройку» – хороший результат: «Это была напряженная борьба. Будем ждать воскресенья. Желаю всем успехов в завтрашней гонке».

Пилот отметил, что ему нравится слушать Государственный гимн Азербайджана: «Почему-то эта музыка придает мне силы. Даже если я не знаю слов гимна наизусть, его мелодия мне очень нравится. У меня волосы встают дыбом, когда я слышу эту музыку».

Отметим, что Гран-при Азербайджана завершится 15 сентября.