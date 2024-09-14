Трамп считает, что может по телефону решить проблемы с КНДР и Ираном

Экс-президент США Дональд Трамп полагает, что в случае возвращения в Белый дом может по телефону урегулировать большинство проблем, связанных с Ираном и Северной Кореей, пишет Интерфакс со ссылкой на Korea Herald.
«Для решения большинства проблем мне достаточно будет поговорить по телефону. Может быть, пару раз нужно будет провести личные встречи», – сказал он журналистам в Лос-Анджелесе.
Так Трамп ответил на вопрос, как он намерен решать ядерную проблему КНДР, а также – реагировать на военно-техническое сотрудничество Ирана с Россией.
Президентские выборы пройдут в США 5 ноября.