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Трамп считает, что может по телефону решить проблемы с КНДР и Ираном

Трамп считает, что может по телефону решить проблемы с КНДР и Ираном

Экс-президент США Дональд Трамп полагает, что в случае возвращения в Белый дом может по телефону урегулировать большинство проблем, связанных с Ираном и Северной Кореей, пишет Интерфакс со ссылкой на Korea Herald.

«Для решения большинства проблем мне достаточно будет поговорить по телефону. Может быть, пару раз нужно будет провести личные встречи», – сказал он журналистам в Лос-Анджелесе.

Так Трамп ответил на вопрос, как он намерен решать ядерную проблему КНДР, а также – реагировать на военно-техническое сотрудничество Ирана с Россией.

Президентские выборы пройдут в США 5 ноября.

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