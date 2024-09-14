Дорожная полиция обратилась к населению в связи с началом учебного года

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Управление дорожной полиции города Баку обратилось к участникам движения.

В обращении отмечается, что начало нового учебного года приведет к увеличению интенсивности движения транспортных средств и пешеходов на улицах и проспектах, особенно на территориях, где расположены учебные заведения.

«Учитывая это, просим всех водителей строго соблюдать правила дорожного движения, особенно водителей, которые возят учащихся в школу на личном транспорте, не нарушать правила остановки и стоянки, припарковать свои автомобили в разрешенных зонах, чтобы они не создавали препятствий для других участников движения. При этом пешеходам не рекомендуем выходить на проезжую часть, необходимо переходить дорогу по пешеходным переходам, родителям не следует оставлять без присмотра маленьких детей».