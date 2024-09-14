Вашингтон и Лондон приняли решение по Украине |
Сежурне едет в Ереван |
Британские эксперты спрогнозировали курс азербайджанского маната до 2029 года |
Ким Чен Ын поручил «в совершенстве подготовиться к войне» |
Трамп отказался от дальнейших дебатов с Харрис |
Премьер Британии испугался угроз Путина и озвучил решение по Украине |
Сегодня стартует Гран-при Азербайджана «Формулы 1» |
Вашингтон обещает и впредь снабжать Киев оружием |
США пока не снимают ограничения на удары вглубь России |
Главное Общество

Дорожная полиция обратилась к населению в связи с началом учебного года

Дорожная полиция обратилась к населению в связи с началом учебного года

Управление дорожной полиции города Баку обратилось к участникам движения.

В обращении отмечается, что начало нового учебного года приведет к увеличению интенсивности движения транспортных средств и пешеходов на улицах и проспектах, особенно на территориях, где расположены учебные заведения.

«Учитывая это, просим всех водителей строго соблюдать правила дорожного движения, особенно водителей, которые возят учащихся в школу на личном транспорте, не нарушать правила остановки и стоянки, припарковать свои автомобили в разрешенных зонах, чтобы они не создавали препятствий для других участников движения. При этом пешеходам не рекомендуем выходить на проезжую часть, необходимо переходить дорогу по пешеходным переходам, родителям не следует оставлять без присмотра маленьких детей».

Теги:
Из этой рубрики
Скончалась участница ВОВ, 102-летняя Фатма Саттарова
Общество

Скончалась участница ВОВ, 102-летняя Фатма Саттарова

2024/09/14, 10:30
Дорожная полиция обратилась к населению в связи с началом учебного года
Общество

Дорожная полиция обратилась к населению в связи с началом учебного года

2024/09/14, 10:10
Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в саду «Хагани» (фото)
Общество

Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в саду «Хагани» (фото)

2024/09/14, 09:09
Скончался заслуженный артист Азербайджана Рафиг Ибрагимов
Общество

Скончался заслуженный артист Азербайджана Рафиг Ибрагимов

2024/09/13, 23:20
Полад Бюльбюльоглу предложил расширить фонд гуманитарного сотрудничества СНГ
Общество

Полад Бюльбюльоглу предложил расширить фонд гуманитарного сотрудничества СНГ

2024/09/13, 20:33
В Азербайджане уволили директоров 64 школ
Общество

В Азербайджане уволили директоров 64 школ

2024/09/13, 19:51
В Азербайджане продолжает сокращаться число браков
Общество

В Азербайджане продолжает сокращаться число браков

2024/09/13, 18:06
Началась вторая часть свободных заездов Формулы-1
Общество

Началась вторая часть свободных заездов Формулы-1

2024/09/13, 17:20
Зараженную сальмонеллой продукцию нашли в Азербайджане
Общество

Зараженную сальмонеллой продукцию нашли в Азербайджане

2024/09/13, 16:47