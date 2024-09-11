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Азербайджан и Эстония – худшие в Лиге наций УЕФА

Азербайджан и Эстония – худшие в Лиге наций УЕФА

По итогам двух стартовых туров в дивизионе C Лиги наций по футболу сборная Азербайджана имеет один из худших показателей. Об этом пишет «Азериспорт».

Наша сборная, проигравшая на старте сборным Швеции (1:3) и Словакии (0:2), идет 15-й среди 16-и участников дивизиона C, опережая только команду Эстонии, с которой находится в одной группе, благодаря дополнительным показателям. Отметим, что ни одного очка в активе не имеют еще две сборные – Литвы и Люксембурга, но обе пропустили меньше азербайджанского коллектива.

Среди 54-х участников всех дивизионов ЛН «милли» по итогам двух туров идет на 48-м месте, опережая сборные Ирландии, Финляндии (дивизион B) и Швейцарии (дивизион A).

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