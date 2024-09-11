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Раскрыто особое требование Путина для официального визита в Турцию

Раскрыто особое требование Путина для официального визита в Турцию

Президент России Владимир Путин будет согласен на официальный визит в Турцию лишь при сопровождении истребителей охранения российских Воздушно-космических сил (ВКС), из-за отсутствия прогресса по этому вопросу поездка постоянно откладывается.

Об особом требовании Путина к турецким властям со ссылкой на источники сообщает издание Middle East Eye (MEE).

Выполнение требования российского лидера связано с тем, чтобы Анкара дала российским истребителям доступ в турецкое воздушное пространство, но «из-за отсутствия отдельного протокола этот вопрос лишь затягивается». Согласно данным источника, Турция предложила компромиссный вариант, при котором самолет Путина встретят и сопроводят турецкие истребители.

Также сообщается, что в ходе последних контактов российские и турецкие представители согласовали возможный визит на начало октября.

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