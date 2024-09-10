Чисора планирует завершить карьеру после 50 боев

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Дерек Чисора рассказал, когда планирует окончательно повесить перчатки на гвоздь и уйти на спортивную пенсию.

По словам известного британского боксера сверхтяжелого веса, он намерен провести 50 матчей, после чего покинет профессиональный спорт.

«Честно говоря, я не знаю, но у меня в голове 50 боев. Я должен провести 50 поединков. Да, я закончу карьеру после 50 боев. Сто процентов, что я уйду», – приводит слова Чисоры talkSPORT.

В настоящий момент у Чисоры 48 проведенных на профи-ринге поединка, 35 из которых боксер выиграл и 13 проиграл. Последний бой Дерек провел в июле этого года, победив своего соотечественника Джо Джойса.