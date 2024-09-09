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На дебатах с Харрис Трампа может ждать ловушка, считают эксперты

На дебатах с Харрис Трампа может ждать ловушка, считают эксперты

Дебаты между бывшим президентом Дональдом Трампом и вице-президентом Камалой Харрис, которые состоятся 10 сентября, будут значительно отличаться от тех, к которым Трамп привык.

Когда были дебаты между Трампом и Байденом менее трех месяцев назад, он имел дело с кандидатом, который отставал от него в опросах, и сталкивался с критикой из-за своего возраста и компетентности.

Теперь Трамп встретится с Харрис, которая бросает новый вызов бывшему президенту: она младший, более энергичный кандидат, менее склонный к борьбе и может подтолкнуть бывшего президента к опасным моментам, пишет The Hill.

Единственное, что не изменится — это то, что микрофоны кандидатов будут выключены, когда они не говорят. Команда Харрис настаивала на том, чтобы микрофоны были постоянно включены, очевидно, пытаясь дать Трампу больше возможностей повредить его собственной кампании, но ее кампания в конце концов согласилась на это предложение.

Отключенные микрофоны могут навредить намерениям Харрис — проводить допрос Трампа на сцене, чего ее команда хочет от нее. Брайан Фэллон, представитель Харрис, заявил, что выключенные микрофоны «будут служить для того, чтобы защитить Дональда Трампа от прямого обмена мнениями с вице-президентом».

«Мы подозреваем, что это главная причина, почему его кампания настаивает на использовании микрофонов с выключенным звуком», — добавил Фэллон.

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