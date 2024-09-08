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Хиллари Клинтон по своему опыту советует Харрис «напугать» Трампа

Хиллари Клинтон по своему опыту советует Харрис «напугать» Трампа

Кандидату на пост президента США от демократов Камале Харрис во время дебатов нужно «напугать» прямыми нападками своего оппонента республиканца Дональда Трампа, заявила экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, передает The New York Times.

По ее словам, Трамп не отвечает на вопросы оппонентов, уходит от конкретики и использует «тактику выжженой земли», пытаясь «уничтожить» соперника. Однако, добавила Клинтон, его можно смутить.

«Он не знает, как реагировать на существенные, прямые нападки. И я думаю, что с ее прокурорским опытом она будет готова это сделать», — подчеркнула политик.

Клинтон напомнила, как во время дебатов с Трампом назвала его «русской марионеткой», и он растерялся. Она также призвала разоблачить нестабильность Трампа как лидера, чтобы посеять у людей сомнения.

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