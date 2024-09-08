Хиллари Клинтон по своему опыту советует Харрис «напугать» Трампа

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Кандидату на пост президента США от демократов Камале Харрис во время дебатов нужно «напугать» прямыми нападками своего оппонента республиканца Дональда Трампа, заявила экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, передает The New York Times.

По ее словам, Трамп не отвечает на вопросы оппонентов, уходит от конкретики и использует «тактику выжженой земли», пытаясь «уничтожить» соперника. Однако, добавила Клинтон, его можно смутить.

«Он не знает, как реагировать на существенные, прямые нападки. И я думаю, что с ее прокурорским опытом она будет готова это сделать», — подчеркнула политик.

Клинтон напомнила, как во время дебатов с Трампом назвала его «русской марионеткой», и он растерялся. Она также призвала разоблачить нестабильность Трампа как лидера, чтобы посеять у людей сомнения.