Мехрибан Алиева поздравила парадзюдоиста Ильхама Закиева с бронзой

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Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в своем официальном аккаунте в Instagram поделилась публикацией в связи с завоеванием азербайджанским парадзюдоистом Ильхамом Закиевым бронзовой медали на Летних Паралимпийских играх Париж-2024.

«Наша очередная победа! Ильхам Закиев завоевал бронзовую медаль на Летних Паралимпийских играх «Париж-2024″! Благодарю нашего парадзюдоиста за упорный труд и волю к победе! Желаю всем членам национальной сборной новых побед и достижений!», – говорится в публикации.