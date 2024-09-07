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ВСУ атаковали россиян «летающим автоматом Калашникова» (фото, видео)

ВСУ атаковали россиян «летающим автоматом Калашникова» (фото, видео)

Вооруженные силу Украины впервые применили против российских военных «летающий автомат Калашникова», пишет Bild.

Такое оружие поставила на вооружение ВСУ группа украинских инженеров Wild Hornets. Автомат АК-47 установили на платформу с четырьмя винтами и подняли в воздух, как летающий беспилотник. В середине августа такой комплекс впервые атаковал позиции российских войск.

Летающий автомат может управляться с защищенной позиции в нескольких километрах от оператора. Как отмечает эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке, самое сложное в такой разработке — стабилизировать АК-47 при стрельбе, чтобы дрон не отклонялся из-за отдачи и не было большого разброса. Пока неясно, насколько эффективно такое оружие, поставят ли его на серийное производство и в каком объеме.

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