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Google заподозрили в злоупотреблении своим доминирующим положением

Google заподозрили в злоупотреблении своим доминирующим положением

Компания Google злоупотребила своим доминирующим положением — продвигая собственные сервисы, она могла нанести ущерб тысячам британских разработчиков и рекламодателей. Об этом сообщило управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании (CMA).

В управлении полагают, что Google «самостоятельно устанавливает предпочтения» на своей собственной бирже рекламы, нанося вред конкуренции и, как следствие, рекламодателям и издателям. Компанию обвиняют в том, что поставила конкурентов в невыгодное положение и не позволила им вести борьбу на равных условиях.

В свою очередь, министерство юстиции США и Европейская комиссия также начали отдельные расследования деятельности Google в сфере рекламных технологий.

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