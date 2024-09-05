Кыргызстан легализовал талибов

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Министерство иностранных дел в правительстве Афганистана, сформированном радикальным движением «Талибан», выступило с утверждением, что власти Кыргызстана исключили движение из списка запрещенных организаций.

«Министерство иностранных дел Исламского эмирата Афганистан (используемое талибами название государства) ценит и приветствует решение Кыргызской Республики исключить название движения «Талибан», которое ранее ассоциировалось с Исламским эмиратом Афганистан, из списка запрещенных организаций», – говорится в заявлении, текст которого в X опубликовал представитель внешнеполитического ведомства талибов Абдул Кахар Балхи.

Отмечается, что этот шаг Бишкека свидетельствует о «растущем политическом признании Исламского эмирата Афганистан на региональном и международном уровнях». В Кабуле считают, что исключение «Талибана» из списка запрещенных в Кыргызстане организаций «устранит препятствия» для укрепления отношений Афганистана c другими странами.