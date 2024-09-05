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Главное Общество

Кибермошенники действуют от имени «Азерпочт»

Кибермошенники действуют от имени "Азерпочт"

Продолжаются фиксироваться случаи мошенничества от имени ООО «Азерпочт». Об этом сообщила Служба электронной безопасности Азербайджана.

«В социальных сетях создана фейковая страница «Азерпочт», на которой сообщается о том, что «потерянные или остающиеся на складе более 6 месяцев посылки выставлены на продажу по символической цене в 2,28 маната». В публикации гражданам сулят большие подарки за небольшую сумму и просят перейти по ссылке для оформления заказа.

Служба электронной безопасности рекомендует гражданам проявлять бдительность в подобных ситуациях, ни при каких обстоятельствах не доверять подобным сообщениям и не переходить по ссылкам, где просят ввести данные банковской карты. Отметим, что «Азерпочт» никогда не выставляет на продажу бесхозные посылки.

При получении подозрительных сообщений и уведомлений от «Азерпочт» просим граждан немедленно уточнять информацию посредством колл-центра 169, а также через аккаунты в социальных сетях», – отмечается в сообщении.

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