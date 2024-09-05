Кибермошенники действуют от имени «Азерпочт»

Продолжаются фиксироваться случаи мошенничества от имени ООО «Азерпочт». Об этом сообщила Служба электронной безопасности Азербайджана.
«В социальных сетях создана фейковая страница «Азерпочт», на которой сообщается о том, что «потерянные или остающиеся на складе более 6 месяцев посылки выставлены на продажу по символической цене в 2,28 маната». В публикации гражданам сулят большие подарки за небольшую сумму и просят перейти по ссылке для оформления заказа.
Служба электронной безопасности рекомендует гражданам проявлять бдительность в подобных ситуациях, ни при каких обстоятельствах не доверять подобным сообщениям и не переходить по ссылкам, где просят ввести данные банковской карты. Отметим, что «Азерпочт» никогда не выставляет на продажу бесхозные посылки.
При получении подозрительных сообщений и уведомлений от «Азерпочт» просим граждан немедленно уточнять информацию посредством колл-центра 169, а также через аккаунты в социальных сетях», – отмечается в сообщении.