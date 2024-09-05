Мошенники открыли в соцсетях фейковые страницы столичного аэропорта

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В последние дни на фейковых страницах, открытых в социальных сетях от имени Международного аэропорта Гейдар Алиев, размещаются объявления, связанные с продажей якобы утерянного багажа, предпринимаются попытки сбора личной информации граждан.

Об этом говорится в совместном заявлении Агентства развития медиа Азербайджана и Международного аэропорта Гейдар Алиев.

«Сообщаем, что данная информация является полностью фейковой и не имеет никакого отношения к Бакинскому аэропорту. Призываем граждан быть бдительными и рекомендуем следить за информацией только из официальных источников, в том числе официального сайта Международного аэропорта Гейдар Алиев и аккаунтов в социальных сетях. Обеспечивается принятие соответствующих мер в отношении поддельных материалов и их источников», – говорится в заявлении.