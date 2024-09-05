Иран: Поддержка Израиля равносильна ставке на хромую лошадь

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Поддержка другими странами Израиля равносильна ставке на хромую проигрывающую лошадь на скачках. Такое мнение выразил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани.

«После 11 месяцев тотальной и безумной войны против сектора Газа и убийства более 41 тыс. палестинцев разногласия между лидерами сионистов достигли апогея, а также беспрецедентно расширились всеобщие протесты и забастовки в обществе. Поддержка их в преступлениях против палестинцев, помимо юридической и международной ответственности, является ставкой на хромую проигрывающую лошадь», – написал Канани в X.

По его словам, раскол в израильском обществе и правящих кругах с каждым днем будет лишь все больше и больше усиливаться.