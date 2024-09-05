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Иран: Поддержка Израиля равносильна ставке на хромую лошадь

Иран: Поддержка Израиля равносильна ставке на хромую лошадь

Поддержка другими странами Израиля равносильна ставке на хромую проигрывающую лошадь на скачках. Такое мнение выразил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани.

«После 11 месяцев тотальной и безумной войны против сектора Газа и убийства более 41 тыс. палестинцев разногласия между лидерами сионистов достигли апогея, а также беспрецедентно расширились всеобщие протесты и забастовки в обществе. Поддержка их в преступлениях против палестинцев, помимо юридической и международной ответственности, является ставкой на хромую проигрывающую лошадь», – написал Канани в X.

По его словам, раскол в израильском обществе и правящих кругах с каждым днем будет лишь все больше и больше усиливаться.

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