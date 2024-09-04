Вучич исключил поставки истребителей Украине

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Сербия никогда не передаст Вооруженным силам Украины (ВСУ) истребители МиГ-29. Об этом заявил президент страны Александр Вучич, передает РИА Новости.

«Я видел, что некоторые говорят, что мы наши МиГи отправим на Украину. Должен сообщить этим людям, те, кто меня знают, верховного главнокомандующего армии Республики Сербия, знают, что я никогда в жизни бы этого не сделал и ни за что на свете их никому бы не отдал», — рассказал сербский лидер.

Таким образом, он опроверг слухи о том, что Сербия закупила у Франции 12 истребителей Rafale в обмен на передачу 14 МиГ-29 Украине. Вучич назвал сторонников подобных догадок ненормальными.