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Volkswagen объявил о сокращении сотрудников и закрытии заводов в Германии

Volkswagen объявил о сокращении сотрудников и закрытии заводов в Германии

Немецкий автопроизводитель Volkswagen столкнулся с финансовыми трудностями и больше не может гарантировать трудоустройство для всех 110 тысяч своих сотрудников. В руководстве компании не исключают закрытия нескольких заводов в Германии, так как концерн испытывает дефицит в размере 5 миллиардов евро.

Встреча руководства Volkswagen с почти десятью тысячами сотрудников состоялась в штаб-квартире компании в Вольфсбурге, пишет Bild.

«В последнее время мы тратим на компанию больше денег, чем зарабатываем. В долгосрочной перспективе это неприемлемо. К тому же, в Европе продается на два миллиона автомобилей меньше, чем до пандемии COVID-19. Мы недосчитались продаж около 500 тысяч автомобилей, что эквивалентно объему производства двух заводов. Этот рынок просто исчез», — заявил финансовый директор компании Арно Антлиц.

Он отметил, что к 2026 году Volkswagen должен сэкономить более 10 миллиардов евро, добавив: «У нас остается год, может быть два, чтобы изменить ситуацию».

Помимо главного завода в Вольфсбурге, Volkswagen производит автомобили на заводах в Ганновере, Брауншвейге, Зальцгиттере, Эмдене, Оснабрюке, Касселе, Цвиккау, Хемнице и Дрездене.

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