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Мехрибан Алиева: Спасибо всем победителям (фото)

Мехрибан Алиева: Спасибо всем победителям (фото)

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в соцсети Instagram поделилась публикацией в связи с завоеванием азербайджанской спортсменкой Ламией Валиевой золотой медали на Летних Паралимпийских играх «Париж-2024».

«Ура! Наша очередная победа! Четырехкратная чемпионка мира Ламия Велиева завоевала золотую медаль на Летних Паралимпийских играх «Париж-2024»! От всей души поздравляю нашу спортсменку! Спасибо всем победителям, подарившим радость азербайджанским болельщикам!» – написала Алиева.

 

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Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan)

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