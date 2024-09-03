Бегунья Ламия Велиева выиграла Паралимпиаду с мировым рекордом (видео) |
Итоги выборов в ММ: МИД России осудил предвзятые оценки Запада |
Омер Челик: Турция подала заявку на вступление в БРИКС |
Роковой сентябрь для Еревана: «Железный кулак» наготове, время создания правительства в изгнании пришло |
На фотоконкурсе в России одной из лучших стала работа о грузчике из Азербайджана |
Монголия разъяснила нежелание арестовывать Путина |
Россия нанесла удар по Полтаве: 41 погибший, 180 раненых (фото и видео) |
Азербайджан стал европейским поставщиком зеленой энергии |
В Баку проходит конференция на тему «Незаконная оккупация Францией острова Майотта» |
Главное Экономика

Азербайджан ограничил импорт польской курятины

Азербайджан ограничил импорт польской курятины

Азербайджан ограничил ввоз мяса птицы из Любушского воеводства Польши из-за вспышки птичьего гриппа в этом регионе.

Об этом сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана.

В агентстве заявили, что на основании данных Всемирной организации по охране здоровья животных введенные временные ограничения на импорт живой птицы, мясопродуктов и инкубационных яиц из хозяйств, расположенных в радиусе 10 км от очага заболевания, а также кормовых добавок и оборудования, используемого для содержания и убоя птицы.

Государственному таможенному комитету Азербайджана направлено обращение о принятии соответствующих мер в отношении транспортных средств, прибывающих из указанного воеводства, либо въезжающих транзитом на территорию республики, а также следующих транзитом через территорию республики в другие страны.

Теги:
Из этой рубрики
Азербайджан ограничил импорт польской курятины
Экономика

Азербайджан ограничил импорт польской курятины

2024/09/03, 21:17
Омер Челик: Турция подала заявку на вступление в БРИКС
Экономика

Омер Челик: Турция подала заявку на вступление в БРИКС

2024/09/03, 19:40
SOFAZ многократно нарастил продажу валюты
Экономика

SOFAZ многократно нарастил продажу валюты

2024/09/03, 18:34
Баку и Минск обсудили развитие экономического партнерства
Экономика

Баку и Минск обсудили развитие экономического партнерства

2024/09/03, 16:10
Азербайджан стал европейским поставщиком зеленой энергии
Экономика

Азербайджан стал европейским поставщиком зеленой энергии

2024/09/03, 15:09
Первый грузовой поезд из Ульяновска в Азербайджан отправится в конце сентября
Экономика

Первый грузовой поезд из Ульяновска в Азербайджан отправится в конце сентября

2024/09/03, 00:56
С начала года Вагит Алекперов заработал $3,59 млрд
Экономика

С начала года Вагит Алекперов заработал $3,59 млрд

2024/09/03, 00:25
Госдолг Армении превысил $12 млрд
Экономика

Госдолг Армении превысил $12 млрд

2024/09/03, 00:06
Баку и Белград обсудили рост торгового оборота и взаимных инвестиций
Экономика

Баку и Белград обсудили рост торгового оборота и взаимных инвестиций

2024/09/02, 21:48