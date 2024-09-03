Консул Азербайджана выяснил судьбу сограждан, депортируемых Россией

185 Просмотров

С целью выяснения обстоятельств относительно 21 азербайджанца, вторые сутки находящихся в аэропорту «Домодедово», по поручению посла Азербайджана в Российской Федерации Полада Бюльбюльоглу консул посольства был направлен в аэропорт, говорится в сообщении посольства Азербайджана в РФ.

Как было выявлено на месте, из 21 депортируемого лишь 4 являются гражданами Азербайджана, и подлежат депортации за нарушение миграционного законодательства Российской Федерации.

Согласно действующему российскому законодательству, в целях исполнения наказания в виде принудительного выдворения за пределы Российской Федерации, в общественных местах ожидающие депортации обязаны содержаться в наручниках.

В аэропорту консул посольства провёл встречи с руководством судебных приставов, сопровождающих выдворяемых, и представителями администрации «Домодедово».

4 граждан Азербайджана на данный момент обеспечены всем необходимым и ожидают ближайшего рейса авиакомпании «АЗАЛ» для вылета в Баку.