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Баку и Белград обсудили рост торгового оборота и взаимных инвестиций

Баку и Белград обсудили рост торгового оборота и взаимных инвестиций

2 сентября премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с министром иностранных дел Республики Сербия Марко Джуричем.

На встрече с удовлетворением было отмечено, что азербайджано-сербские отношения, отличающиеся высокой динамикой развития, носят характер дружбы и стратегического партнерства. Особо была подчеркнута роль глав государств в укреплении и достижении сегодняшнего высокого уровня двусторонних отношений. Была высоко оценена взаимная поддержка Азербайджана и Сербии в рамках международных организаций, особенно в вопросах территориальной целостности и суверенитета.

Было отмечено, что между двумя странами осуществляется эффективное сотрудничество по многим направлениям, особенно в торгово-экономической, инвестиционной, нефтегазовой, промышленной сферах.

На встрече были обсуждены перспективы увеличения торгового оборота и взаимных инвестиций между Азербайджаном и Сербией, развития сотрудничества в транспортно-транзитной, возобновляемой энергетике, гуманитарной и других сферах.

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