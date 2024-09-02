В Баку возникла острая нехватка съемного жилья

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На рынке съемного жилья в Баку наблюдается острая нехватка однокомнатных квартир на фоне массового приезда студентов в преддверии нового учебного года. Об этом Minval.az сообщил директор Ассоциации риелторов Эльнур Азадов.

По словам Азадова, ежедневно на каждые пять предложений приходится около 500 клиентов. «Цены на арендное жилье существенно не возросли, однако количество предложений на рынке сократилось», — отметил он.

Сложности в поиске квартир испытывают в основном студенты-первокурсники, которых в 2024/2025 учебном году насчитывается более 50 тыс. На их фоне более опытные старшекурсники чтобы больше не искать жилье, стараются удержать те квартиры, которые они снимали ранее, даже если не живут в них постоянно.

Популярные районы для аренды жилья

Чаще всего студенты выбирают квартиры вблизи вузов, таких как Бакинский Государственный Университет и другие учебные заведения, расположенные в академическом районе. Также пользуются спросом квартиры рядом со станциями метро, что позволяет сократить время в пути до учебного заведения. За пределами Баку студенты селятся неохотно, что связано с недавним повышением цен на проезд в общественном транспорте. Регулярные поездки с несколькими пересадками увеличивают ежедневные расходы студентов.

Хитрости рынка

Минимальная стоимость съемной однокомнатной квартиры в Баку на сегодня составляет 400 манатов. За эту сумму можно арендовать либо «убитое» жилье в черте города, либо хорошо отремонтированную квартиру в Абшеронском районе, например, в Хырдалане или поселке Масазыр.

За последний год цены на бюджетное жилье выросли примерно на 10%. Некоторые арендодатели, стремясь заработать больше, выставляют предложения на рынок с задержкой, что позволяет сдавать квартиры на 15%-20% дороже конкурентов, объяснил Азадов. Кроме того, на популярных сайтах продажи и аренды жилья можно встретить предложения по аренде комнат по отдельности. Так, трехкомнатную квартиру можно сдать дороже, сдавая её комнатами.

Ограниченность ресурсов

Бакинские риелторы объясняют дефицит жилья на рынке урбанизацией и растущим числом студентов, поступающих в вузы столицы. В то же время из-за отсутствия свободных площадей новостроек в городе строят все меньше и меньше. Согласно данным Государственного комитета по статистике, в 2024 году жилищный фонд в крупных городах страны увеличился всего на 3 млн квадратных метров (133 млн квадратных метров против 127 млн квадратных метров в 2023 году ), и лишь небольшая часть была возведена в столице.

Кроме того, количество мест в студенческих общежитиях ограничено, и в основном их занимают иностранные студенты. В результате, первокурсники, которые не смогут найти подходящее жилье, будут вынуждены искать жилье у родственников и знакомых в столице.

Зарина Оруджалиева