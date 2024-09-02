Попытка студента вдохновить атаки против азербайджанцев показала масштабы влияния «Дашнакцутюн» в США, считает эксперт

722 Просмотров

Попытка американского студента армянского происхождения, 21-летнего Арама Брансона вдохновить армянских боевиков на террористические акты против представителей азербайджанской диаспоры в США на самом деле говорит о том, что террористическое крыло армянской партии «Дашнакцутюн» чувствует себя на территории Америки достаточно вольготно, что невозможно без мотивирующего фактора. Об этом в интервью Minval.az заявил заведующий Кафедрой криминалистики и судебной экспертизы БГУ, профессор Кямиль Салимов.

По его словам, в этом деле Азербайджан фактически является заинтересованной стороной, так как в качестве объекта преследования Брансон и его сообщники выбрали Азербайджан, точнее дипломатов и других азербайджанцев, которые, на их взгляд, могут помешать армянам в продвижении их необоснованных претензий. Поэтому на данном этапе, наряду с другими необходимыми мерами, нужно усилить безопасность азербайджанских диппредставительств и других офисов на территории США.

Отметим, что на прошлой неделе Minval.az распространил предварительную информацию об Араме Брансоне, которая вызвала ряд вопросов относительно отсутствия последовательности в действиях правоохранительных органов США, в частности, непонятно то, почему при наличии стольких улик против Арама ему как минимум дважды дали уйти от уголовной ответственности.

«Для того, чтобы правильно ответить на этот вопрос, надо знать законодательство США по борьбе с терроризмом и правоприменительную практику. С 2001 года в Америке действует закон «Патриот США», который предусматривает реагирование правительства на любую угрозу терроризма на территории США и в отношении его союзников по борьбе с терроризмом. В первую очередь отмечу, что Азербайджан является союзником США в борьбе с терроризмом: подписан ряд межгосударственных договоров и нормативных актов. Не забывайте, что миротворческое подразделение ВС Азербайджана вместе с турецкими военными в составе коалиции обеспечивало безопасность международного аэропорта Кабула. История Арама Брансона – это не просто уголовное дело, возбужденное против американского студента, это угроза национальной безопасности Азербайджана, поскольку здесь имеются соответствующие элементы: взрывчатое вещество, найденная в компьютере переписка, где он излагал свои намерения о создании специальных вооруженных отрядов освобождения, о том, что он вступил в террористическую организацию «Дашнакцутюн», которая в своей программе провозглашает терроризм в качестве основного элемента разрешения тюрко-азербайджанско-армянского конфликта. Здесь, я думаю, у ФБР на руках все факты, чтобы обратиться в СУД и потребовать возбуждения уголовного дела о терроризме. Далее Интерпол должен запросить у Армении экстрадицию Арама Брансона. В соответствии с Европейской конвенцией от 1957 года и двухсторонними договорами Армения обязана экстрадировать его, так как он совершил преступление», – сказал Кямиль Салимов.

Эксперт добавил, что очевидно, что Служба госбезопасности Азербайджана серьезно работает в этом направлении: «Не забывайте, что представительство ФБР размещено в Тбилиси, и я уверен, что наша СГБ поддерживает с ними все отношения для сбора максимальной информации».

«Тут самое главное выяснить мотив его действий – это противодействие Азербайджану и Турции. А в формировании данного мотива немаловажную роль сыграло само правительство США, я заявляю это со всей уверенностью. Потому что оно признала «геноцид» армян, в то время как ни один другой президент не признал «геноцида» армян. Потому что все прекрасно понимают, что проблема геноцида и его признания связана с исторической травмой, а это очень сложный вопрос. Такая же историческая травма есть и у турецкого, и у азербайджанского народов, и она связана с конфликтами, произошедшими в начале и конце прошлого столетия. Данный случай, поведение студента, должен стать основанием для того, чтобы наши ученые подготовили предложения по недопущению и пресечению действий такого характера. Нужно поднять преценденты Верховного суда США, где рассматривались аналогичные ситуации и которые были признаны как исторические драматизирующие с мотивирующим фактором. Прецедентное право, в свою очередь, дает основание для исполнительной власти вынести соответствующие меры, направленные на пресечение этих актов. Нужна серьезная, кропотливая работа», – отметил Кямиль Салимов.

Между тем сотрудник правоохранительного органа США, который пожелал остаться неназванным, предоставил Minval.az документ суда (редакция располагает полным текстом документа), согласно которому специальный агент ФБР Томас Далтон, последние 8 лет специализирующийся на борьбе с терроризмом в Бостоне, инициировал жалобу в Окружной суд Соединенных Штатов Америки по округу Массачусетс на возбуждение уголовное дела против Арама Брансона.

По материалам дела, Брансон совершил преступления в период со 2 января 2023 года по 20 августа 2023 года в графстве Саффолк в Районе штата Массачусетс и в других местах.

«Брансону предъявлено обвинение в даче ложных показаний и в участии в схеме сокрытия нарушений. Так, Брансон предоставил ложную информацию сотрудникам правоохранительных органов. Известно и то, что он участвовал в схеме сокрытия своих попыток по развитию навыков в изготовлении бомб и взрывного устройства… Факты, изложенные в настоящем акте, основаны на моих личных наблюдениях, а также на информации, полученной от других сотрудников правоохранительных органов, служб экстренного реагирования и других свидетелей», – говорится в судебном акте.

Сообщается, что на момент начала расследования, в январе 2023 года, Брансону было 19 лет, он поступил на второй курс Чикагского университета и постоянно проживал в Ньютоне.

Выяснили в ФБР и то, что Брансон имеет армянское происхождение, свободно говорит по-армянски (а также на других языках), жил в Армении летом 2022 года, обладает глубокими знаниями истории армянского народа. И это не все. Брансон стремился пойти по стопам армянских вооруженных реваншистов. В частности, стремился поддержать «ожесточенную борьбу армян, проживающих в Карабахе».

2 января 2023 года Брансон привел в действие взрывное устройство с черным порохом в Чикаго. Примерно в 16:07 пожарная служба города получила уведомление о пожаре на 6-м этаже жилого здания Чикагского университета. Но полиция, прибывшая на место происшествия и локализовавшая пожар в комнате N623, где проживал Брансон, самого студента на месте не обнаружила.

«Когда полиция вошла в комнату Брансона, там были и дым, и пламя. Полиция также отметила наличие подозрительного белого порошка и запаха горючих химикатов. Самого Брансона нигде не было. В комнату Брансона прибыли взрывотехники CBS и ФБР. Сотрудники службы спасения обнаружили в помещении около двух фунтов нитрата калия, один фунт древесного угля, несколько граммов серы и несколько бутылок изопропилового спирта. Кроме того, спасатели заметили контейнер с остатками сажи недалеко от места тушения пожара. Химические вещества, обнаруженные в комнате, соответствовали изготовлению черного пороха, разновидности “энергетического материала”, используемого, среди прочего, в некоторых боеприпасах и в качестве топлива для фейерверков», – говорится в судебном акте.

В результате примерно между 16:45 и 17:45 2 января 2023 года сотрудник полиции Чикагского университета позвонил Брансону на его мобильный телефон. Офицер спросил, все ли с ним в порядке, и Брансон ответил: «Да, я в порядке, я просто немного нервничаю». Но Брансон ложно заявил, что готовил на плите, которой на самом деле, в его комнате быть не должно, и начался небольшой пожар. Он сказал, что запаниковал, выбежал из комнаты и покинул здание. Брансон сказал полицейскому, что находится в гостях у друга. Когда офицер велел Араму возвращаться в общежитие, тот ответил, что он уже в пути и будет там через некоторое время.

Но в общежитие Брансон не возвращался в течение нескольких часов. В полночь Брансон и его мать появились в здании общежития, где их ждали агенты ФБР, они допросили Брансона в присутствии его матери в конференц-зале.

Однако во время допроса Брансон изменил свою историю о том, из-за чего начался пожар в его комнате. Он сказал, что он создавал “сигнальную ракету” в своей комнате, основываясь на методах, которым он научился из видео на YouTube. Он сказал, что вспышка была больше, чем он предполагал, но это был первый раз, когда он попытался ее создать. Брансон сказал, что он не планировал наносить ущерб своей комнате или причинить кому-либо вред. Он сказал, что целью его экспериментов с черным порохом было воспроизвести эту вспышку во время поездки на выходные с друзьями в коттедж под Бостоном. Брансон показал агентам видеоролик на YouTube, который, по его словам, он ранее исследовал на своих электронных устройствах, предполагая, что его план состоял всего лишь в имитации интернет-розыгрыша. На этом видео видно, как человек сжигает iPhone с помощью черного порошка, чтобы определить, будет ли iPhone продолжать функционировать.

Как уже было отмечено следствием, Брансон лгал.

Тем временем 29 августа Офис прокурора США округа Массачусетс опубликовал на сайте ведомства информацию об Араме Брансоне.

«Предполагается, что Брансон проживает в Ереване и учится там в американском университете. Далее утверждается, что Брансон снимал видео, на которых он обучал других, как делать взрывные устройства и оснащать двери и столы гранатами. Его поиски в интернете также якобы предполагали, что он планировал предпринять действия против иностранных дипломатических учреждений в Соединенных Штатах…

Согласно судебным документам, в августе 2023 года, когда Брансон уезжал из Бостона в Армению, в его сумках сработала сигнализация необычного и очень летучего взрывчатого вещества. Он якобы сказал сотрудникам таможенной и пограничной службы, что понятия не имеет, как и почему следы взрывчатого вещества оказались на его сумках и в них. Утверждается, что во время последующего обыска его дома в Ньютоне был найден подробный рецепт изготовления этого взрывчатого вещества, а собака, находящаяся на обнаружении взрывчатых веществ, обнаружила три места в спальне», – написано в заявлении.

В связи с приведенной информацией исполняющий обязанности прокурора США Джошуа Леви заявил, что Брансон перешел границу между политическим выражением и мобилизацией, предприняв шаги для совершения незаконных действий: «Эксперименты с чрезвычайно опасными взрывчатыми веществами в поддержку этих взглядов, а затем участие в ложных заявлениях являются пересечением границы. Мы будем расследовать и преследовать любого, кто пересечет эту границу, чтобы обеспечить безопасность наших сообществ».

Отмечено также, что каждое из обвинений предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком до пяти лет, трех лет условно-досрочного освобождения и штрафа в размере до 250 000 долларов США.

Рамелла Ибрагимхалилова