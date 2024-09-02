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Миссия СНГ оценила проведенные в Азербайджане парламентские выборы

Миссия СНГ оценила проведенные в Азербайджане парламентские выборы

Центризбирком Азербайджана и профильные ведомства обеспечили все условия для проведения свободных и демократических выборов.

Об этом заявил на пресс-конференции в Баку глава миссии наблюдателей от СНГ, первый замгенсека Содружества Леонид Анфимов, передает ТАСС.

«Избирательное законодательство Азербайджана позволило организовать и провести парламентские выборы на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права с обеспечением тайны голосования», – сказал он, представляя выводы миссии.

Внеочередные выборы в Милли меджлис (парламент) Азербайджана прошли на конкурентной основе, заявил на пресс-конференции координатор группы международных наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин.

«Участие в выборной кампании 305 кандидатов, представляющих 25 политических партий, а также 681 кандидата-самовыдвиженца свидетельствовало о состязательности избирательного процесса. Всем зарегистрированным кандидатам были обеспечены равные возможности», – сказал Яцкин.

Он подчеркнул, что парламентские выборы в Азербайджане впервые прошли на всей территории республики.

«Были соблюдены права и свободы всех участников избирательного процесса. Выборы соответствовали конституции, избирательному законодательству и международным обязательствам Азербайджана», – добавил Яцкин.

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