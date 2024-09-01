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В России отрицают стремление атаковать страны НАТО

В России отрицают стремление атаковать страны НАТО

Москва не намерена атаковать территорию стран-участниц НАТО, говорится в заявлении МИД России.

20 августа в Литве сообщили о начале строительства военной базы, на которой к концу 2027 года разместят 4 тыс. немецких солдат. Берлин считает решение направить в Литву своих солдат историческим, отметили в МИДе. В Германии заявили, что новая база примет удар российских войск в случае нападения Москвы на Литву, уточнили в ведомстве.

«Высокопоставленные военные чиновники ФРГ считают, что Россия в ближайшие 5-7 лет «может атаковать» натовскую территорию. Со своей стороны вновь отмечаем, что никаких подобных планов у нашей страны нет», — заявили в МИД.

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