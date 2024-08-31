Мехрибан Алиева: Да хранит Великий Аллах Азербайджан и Турцию! (фото)

278 Просмотров

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила в соцсети «Инстаграм» азербайджанского паратхэквондиста Имамеддина Халилова, завоевавшего золотую медаль на Летних Паралимпийских играх в Париже, и турецкого паратхэквондиста Фатиха Челика, который завоевал на турнире серебряную медаль.

«Азербайджанский паратхэквондист Имамеддин Халилов – золотая медаль! Турецкий паратхэквондист Фатих Челик – серебряная медаль! Поздравляю обоих спортсментов, желаю им новых побед! Да хранит Великий Аллах Азербайджан и Турцию!», – написала Алиева.