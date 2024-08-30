Вице-президент Amazon и сооснователь YouTube приедут в Баку

223 Просмотров

10-11 октября 2024 года при организации PASHA Holding в Бакинском конгресс-центре пройдет Инновационный Саммит «INMerge». В Инновационном Саммите «INMerge» будет участвовать соучредитель YouTube Стив Чен (Steve Chen). Среди утвержденных спикеров также вице-президент и технический директор Amazon Вернер Фогельс и бывший генеральный директор Avito Владимир Правдивый, сообщает АПА.

В списке спикеров также основатель компаний Paradox Strategies и InnovationForce, профессор школы Harvard Biznes Линда Хилл, профессор Стенфордского университета Илья Стребулаев и региональный руководитель компании Vodafone Йоханнес Хаммер.

Также выступят генеральный исполнительный директор PASHA Holding Джалал Гасымов и гендиректор по экосистеме Фарид Мамедов, генеральный исполнительный директор Kapital Bank Фарид Гусейнов, председатель Агентства инноваций и цифрового развития Инара Велиева и исполнительный директор 4SIM Фариз Джафаров.