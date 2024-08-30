В Ходжалинском районе оштрафовали компанию на 20 тысяч манатов

271 Просмотров

В районной прокуратуре проведено расследование на основании обращений граждан, поступивших в ООО «Azadoğlu Group» в Ходжалинском районе о нарушении трудовых прав работников.

По информации прокуратуры Ходжалинского района, в ходе расследования было установлено, что несколько человек были привлечены к строительным работам до вступления трудового договора в законную силу, что нарушает трудовое законодательство.

В связи с этим прокуратурой Ходжалинского района возбуждено дело об административном правонарушении в отношении ООО и его должностного лица по статье 192.1 Кодекса об административных правонарушениях (привлечение физических лиц к работе без вступления трудового договора в законную силу). Дело направлено на рассмотрение в суд и Государственную инспекцию труда при Министерстве труда и социальной защиты населения.

По решению суда, юридическое лицо оштрафовано на 20 тысяч манатов, а должностное лицо ГМК Фуад Джаббаров оштрафован на 4 тысячи манатов по решению Государственной инспекции труда.