Кремль о следственных действиях против сторонников Шойгу

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Следственные действия против бывших заместителей министра обороны являются частью регулярной работы правоохранительных органов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Представитель Кремля назвал серьезными предъявляемые экс-сотрудникам министерства обороны (МО) обвинения. «О больших деталях мы говорить не можем. По завершении следствия будет суд.

Только суд может признать вину конкретного, отдельно взятого человека в каждом случае», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, как российские власти оценивают сложившуюся ситуацию, и мог ли знать о следственных действиях в отношении подчиненных бывший глава ведомства Сергей Шойгу.