AZAL выполнит четыре дополнительных рейса из Нахчывана в Баку

90 Просмотров

В международном аэропорту в Нахчыване наблюдается значительное скопление пассажиров, вызванное большим притоком прибывших паломников, сообщает пресс-служба ЗАО Azerbaijan Airlines (AZAL).

Скопление пассажиров создало серьезную дополнительную нагрузку на авиакомпанию Azerbaijan Airlines. Однако, несмотря на это и плотное летнее расписание, Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL предпринимает все необходимые меры для обеспечения перевозки пассажиров из Нахчывана в Баку.

Следует отметить, что вне планового расписания рейсов на маршруте Баку—Нахчыван—Баку для доставки паломников в столицу вчера было выполнено авиакомпанией три дополнительных рейса. Сегодня планируется выполнение еще четырех дополнительных рейсов, что ускорит доставку пассажиров в Баку. На данный момент в столицу рейсами AZAL уже прибыло около 600 паломников.

Международный аэропорт в Нахчыване предоставляет пассажирам все необходимые услуги.

Отметим, что в период повышенного спроса в летний период AZAL ежедневно выполняет 10-15 рейсов в Нахчыванском направлении.