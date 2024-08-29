Meta удаляет критику французских властей после ареста Дурова |
Офис Зеленского: Украина готова транспортировать азербайджанский газ в Европу |
Стало известно, когда пройдёт референдум по Конституции в Армении |
В Беларуси впервые сбили российский беспилотник |
Турция обвинила США в провале переговоров Москва-Киев в Стамбуле |
Баку накрыла туркменская пыль |
Дуров освобождён под залог в €5 млн, ему грозит 10-летний срок (обновлено, видео) |
В России полностью поддерживают Азербайджан на пути в БРИКС (видео) |
«Карабах» вновь проиграл загребскому «Динамо» (фото, видео) |
Главное Общество

В Баку с 7 сентября будут закрыты улицы, где пройдет «Формула-1»

В Баку с 7 сентября будут закрыты улицы, где пройдет «Формула-1»

С 7 сентября территории и улицы, охватываемые Бакинским городским кольцом, будут закрыты для движения транспорта.

Как сообщили в Операционной компании Бакинского городского кольца, 7 сентября с 01:00 участок ул. А.Пушкина от пересечения с ул. Г.Гаджибекова и просп. Нефтяников, будет ограничен для движения транспорта. Ограничение будет в силе до окончания мероприятия.

С 01:00 9 сентября улицы и территории, охваченные Бакинской кольцевой дорогой, будут закрыты для движения транспорта.

Ограничения движения будут действовать в трёх зонах. Первая зона – это район Ичеришехер, вторая – площадь Азадлыг и расположенные рядом улицы, а третья зона – это район, где проходит ул. 50-летия ООН.

Во время проведения гонок для въезда-выезда транспортных средств на эти территории будет выдан «Пропуск к месту проживания».

Движение будет возобновлено с 08:00 17 сентября.

Указанный документ можно получить, обратившись в пункты выдачи с понедельника по пятницу, с 10:00 до 17:00. Для этого гражданам следует обратиться в следующие соответствующие учреждения:

Зона 1 – Государственный историко-архитектурный заповедник «Ичеришехер». ул. Беюкгала, 41, бывшее здание энциклопедии, 4 этаж

Телефон: (012) 497-35-89

Зона 2 – Жилищно-коммунальное и эксплуатационное управление № 4. улица Хагани, 26/32

Тел: (012) 498 88 06

Зона 3 – ЖЭУ № 58. улица Истиглалият, 5 Телефон: (012) 492 41 85

Отметим, выдача «Пропуска к месту жительства» начнется 29 августа и продолжится до 13 сентября.

Теги:
Из этой рубрики
В Баку с 7 сентября будут закрыты улицы, где пройдет «Формула-1»
Общество

В Баку с 7 сентября будут закрыты улицы, где пройдет «Формула-1»

2024/08/29, 14:51
Завтра в Баку будет до 37 градусов тепла
Общество

Завтра в Баку будет до 37 градусов тепла

2024/08/29, 13:02
Запреты в Госзаказнике Дашалты
Общество

Запреты в Госзаказнике Дашалты

2024/08/29, 12:35
Граждане каких стран отбывают наказание в тюрьмах Азербайджана?
Общество

Граждане каких стран отбывают наказание в тюрьмах Азербайджана?

2024/08/29, 11:59
В Азербайджане с банковских карт граждан преступники похитили полмиллиона (видео)
Общество

В Азербайджане с банковских карт граждан преступники похитили полмиллиона (видео)

2024/08/29, 11:54
Алиев принял Эрдогана
Общество

Алиев принял Эрдогана

2024/08/29, 10:38
Баку накрыла туркменская пыль
Общество

Баку накрыла туркменская пыль

2024/08/29, 10:02
Азербайджанский самолет-амфибия продолжает тушить лесные пожары в Турции (видео)
Общество

Азербайджанский самолет-амфибия продолжает тушить лесные пожары в Турции (видео)

2024/08/29, 09:13
Злоумышленники изощряются в новых видах кибермошенничества
Общество

Злоумышленники изощряются в новых видах кибермошенничества

2024/08/29, 00:51