В Баку с 7 сентября будут закрыты улицы, где пройдет «Формула-1»

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С 7 сентября территории и улицы, охватываемые Бакинским городским кольцом, будут закрыты для движения транспорта.

Как сообщили в Операционной компании Бакинского городского кольца, 7 сентября с 01:00 участок ул. А.Пушкина от пересечения с ул. Г.Гаджибекова и просп. Нефтяников, будет ограничен для движения транспорта. Ограничение будет в силе до окончания мероприятия.

С 01:00 9 сентября улицы и территории, охваченные Бакинской кольцевой дорогой, будут закрыты для движения транспорта.

Ограничения движения будут действовать в трёх зонах. Первая зона – это район Ичеришехер, вторая – площадь Азадлыг и расположенные рядом улицы, а третья зона – это район, где проходит ул. 50-летия ООН.

Во время проведения гонок для въезда-выезда транспортных средств на эти территории будет выдан «Пропуск к месту проживания».

Движение будет возобновлено с 08:00 17 сентября.

Указанный документ можно получить, обратившись в пункты выдачи с понедельника по пятницу, с 10:00 до 17:00. Для этого гражданам следует обратиться в следующие соответствующие учреждения:

Зона 1 – Государственный историко-архитектурный заповедник «Ичеришехер». ул. Беюкгала, 41, бывшее здание энциклопедии, 4 этаж

Телефон: (012) 497-35-89

Зона 2 – Жилищно-коммунальное и эксплуатационное управление № 4. улица Хагани, 26/32

Тел: (012) 498 88 06

Зона 3 – ЖЭУ № 58. улица Истиглалият, 5 Телефон: (012) 492 41 85

Отметим, выдача «Пропуска к месту жительства» начнется 29 августа и продолжится до 13 сентября.