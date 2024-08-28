Китай потребовал от США прекратить перекладывать ответственность за войну в Украине

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США стоит прекратить перекладывать ответственность на Китай за войну в Украине. Об этом заявил глава китайского МИД Ван И на встрече с советником президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном, передает CCTV.

«Вашингтон не должен перекладывать ответственность на Пекин за конфликт в Украине. Более того, США не стоит без разбора вводить незаконные односторонние санкции против Китая», — отметил дипломат.

Ван И подчеркнул, что Китай всегда выражал готовность к содействию в мирном урегулировании конфликта. Он добавил, что Пекин «будет продолжать поступать правильно».