Убийство на кладбище в Барде

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26 августа около 21 часа в полицию поступила информация об убийстве ножом Гусейнова Бахмана Бахтияр оглу 2002 года рождения на кладбище на территории Бардинского района.

Согласно информации Бардинской региональной группу пресс-службы МВД, сотрудники полиции принимают меры по выявлению и задержанию лица или лиц, подозреваемых в совершении преступления.

Проведенными мерами сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении преступления Гусейнова Мирсалеха Фирдовси оглу 2008 года рождения.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По предварительной информации, инцидент произошел на почве личных отношений. Проводится расследование.