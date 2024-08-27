Хаменеи намекнул на готовность к ядерным переговорам с США

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Хаменеи сигнализирует об открытости Ирана к дипломатии с «врагом». Об этом сообщает AlArabiya News.

«Нет никаких препятствий для взаимодействия с врагом. Мы не должны возлагать надежды на врага или ждать его одобрения наших планов, однако нет никаких противоречий в ведении с ним переговоров в определенных случаях», – заявил Верховный лидер Ирана на встрече с новым правительством Исламской республики.

Издание отмечает, что слова Хаменеи свидетельствуют о потенциальной готовности Ирана возобновить ядерные переговоры с США.