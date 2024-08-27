СМИ: Анкара может отказаться от С-400 в обмен на F-35 |
Фидан: Мы и далее будем укреплять узы дружбы и братства |
В ближайшее время завершится прокладка газопровода Игдыр-Нахчыван |
Путин последовал совету Алиева и занялся проблемами Каспия |
Зеленский: Про что говорил старый дед в Азербайджане, мне неизвестно |
Сарсангское водохранилище разрослось до максимума (видео) |
ВСУ захватили 100 населенных пунктов в Курской области и взяли в плен 600 российских солдат |
Лавров: Россия уточняет свою ядерную доктрину |
500 бойцов ВСУ прорвались через границу с Белгородской областью России, идут бои (обновлено) |
Главное Армия

СМИ: Анкара может отказаться от С-400 в обмен на F-35

СМИ: Анкара может отказаться от С-400 в обмен на F-35

Турция сделала США предложение, в рамках которого страна отказывается использовать приобретенные у России зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 в обмен на приобретение американских истребителей нового поколения F-35. Об этом пишет газета «Cumhuriyet», ссылаясь на источники в Анкаре.

По данным журналистов, ради возвращения в программу F-35 Турция обязуется оставить С-400 «на складах, где они сейчас находятся» под контролем Вашингтона. В обмен Анкара хочет приобрести одну эскадрилью F-35 и одну эскадрилью F-35B.

Власти Турции пока не комментировали эту информацию.

Теги:
Из этой рубрики
СМИ: Анкара может отказаться от С-400 в обмен на F-35
Армия

СМИ: Анкара может отказаться от С-400 в обмен на F-35

2024/08/27, 21:58
Латвийских женщин могут призвать на военную службу
Армия

Латвийских женщин могут призвать на военную службу

2024/08/27, 19:31
Переданные Киеву F-16 получили новые системы РЭБ
Армия

Переданные Киеву F-16 получили новые системы РЭБ

2024/08/27, 19:30
Зеленский назвал три цели, достигнутые благодаря Курской операции
Армия

Зеленский назвал три цели, достигнутые благодаря Курской операции

2024/08/27, 16:10
В Военно-воздушных силах проведены учения с боевой стрельбой
Армия

В Военно-воздушных силах проведены учения с боевой стрельбой

2024/08/27, 10:26
Израиль разбомбил объекты «Хезболлы», из Ливана прилетела "ответка" (обновлено)
Армия

Израиль разбомбил объекты «Хезболлы», из Ливана прилетела «ответка» (обновлено)

2024/08/26, 22:10
Польша обвинила Россию в воздушном вторжении (обновлено)
Армия

Польша обвинила Россию в воздушном вторжении (обновлено)

2024/08/26, 19:13
Саперы ANAMA отчитались о работе за неделю: 110 мин и 839 НРБ
Армия

Саперы ANAMA отчитались о работе за неделю: 110 мин и 839 НРБ

2024/08/26, 18:33
ЧВК «Вагнер» открестилась от участия в войне в Украине
Армия

ЧВК «Вагнер» открестилась от участия в войне в Украине

2024/08/26, 15:11