СМИ: Анкара может отказаться от С-400 в обмен на F-35

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Турция сделала США предложение, в рамках которого страна отказывается использовать приобретенные у России зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 в обмен на приобретение американских истребителей нового поколения F-35. Об этом пишет газета «Cumhuriyet», ссылаясь на источники в Анкаре.

По данным журналистов, ради возвращения в программу F-35 Турция обязуется оставить С-400 «на складах, где они сейчас находятся» под контролем Вашингтона. В обмен Анкара хочет приобрести одну эскадрилью F-35 и одну эскадрилью F-35B.

Власти Турции пока не комментировали эту информацию.