ВСУ захватили 100 населенных пунктов в Курской области и взяли в плен 600 российских солдат |
Лавров: Россия уточняет свою ядерную доктрину |
500 бойцов ВСУ прорвались через границу с Белгородской областью России, идут бои (обновлено) |
Идеолог Кремля назвал цель визита Дурова в Баку |
Иванишвили предложил сделать православие государственной религией Грузии |
Россия вторые сутки кошмарит Украину массированными ударами |
Рой «Шахедов» вошел в воздушное пространство Беларуси |
Цукерберг признался, что Facebook под давлением Байдена цензурировал контент |
Ливия приостановила нефтедобычу |
Главное Спорт

Спортсменов из КНДР могут наказать за улыбки рядом с южнокорейскими спортсменами

Спортсменов из КНДР могут наказать за улыбки рядом с южнокорейскими спортсменами

Игроки в настольный теннис из КНДР оказались под угрозой наказания со стороны властей за олимпийское селфи на Играх-2024. Об этом сообщает Daily NK.

По информации источника, речь идет про пару Ри Чон Сик и Ким Кым Ен. Партийные чиновники осудили их за улыбку на фото с представителями Южной Кореи, которую КНДР считает врагом номер один.

Отмечается, что в отношении всех спортсменов, участвовавших в Олимпиаде в Париже, будет проведена трехэтапная идеологическая проверка. Она началась 15 августа, когда атлеты вернулись домой, и продлится месяц.

Теги:
Из этой рубрики
Спортсменов из КНДР могут наказать за улыбки рядом с южнокорейскими спортсменами
Спорт

Спортсменов из КНДР могут наказать за улыбки рядом с южнокорейскими спортсменами

2024/08/27, 14:54
Хаменеи о задержании Дурова: Французы принимают чью-то сторону, сажают в тюрьму и грозят 20-летним сроком
Мир

Хаменеи о задержании Дурова: Французы принимают чью-то сторону, сажают в тюрьму и грозят 20-летним сроком

2024/08/27, 14:45
Карьера тренера Роналду не интересует
Спорт

Карьера тренера Роналду не интересует

2024/08/27, 00:26
Майк Тайсон мучается раздвоением личности
Спорт

Майк Тайсон мучается раздвоением личности

2024/08/26, 18:22
Азербайджанские клубы получили бонусы от УЕФА
Спорт

Азербайджанские клубы получили бонусы от УЕФА

2024/08/25, 21:23
Ландо Норрис выиграл гонку "Формулы-1" в Нидерландах
Спорт

Ландо Норрис выиграл гонку «Формулы-1» в Нидерландах

2024/08/25, 19:55
Этап "Ф-1" в Баку пройдет с полным соблюдением пожарной безопасности
Спорт

Этап «Ф-1» в Баку пройдет с полным соблюдением пожарной безопасности

2024/08/25, 15:53
Зеленский наградил украинского борца азербайджанского происхождения
Спорт

Зеленский наградил украинского борца азербайджанского происхождения

2024/08/25, 00:32
Сын Кадырова подарил квартиры чеченским спортсменам, выступавшим на Олимпиаде не за Россию
Спорт

Сын Кадырова подарил квартиры чеченским спортсменам, выступавшим на Олимпиаде не за Россию

2024/08/22, 23:59